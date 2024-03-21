Звільнився директор “Київпастрансу” Дмитро Левченко

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Ірина Маймур
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Директор “Київпастрансу” Дмитро Левченко написав заяву про звільнення.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк”, – зазначив він.

Уже найближчими днями призначать виконуючого обовʼязки директора КП “Київпастранс”.

Також мер повідомив, що депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції "УДАР" у Київраді.

"Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради", – сказав Кличко.

Раніше ми писали, що директор київського метро має незадеклароване майно на 52 млн грн.

Фото: kpt.kiev.uа

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Опубліковано: 21 березня 2024
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