Директор київського метро має незадеклароване майно вартістю 52 млн грн — розслідування Bihus.info

Начальника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов’язків.

Про це повідоми в мер Києва Віталій Кличко після виходу розслідування Bihus info.

Журналісти редакції оприлюднили першу частину розслідування, де йшлося про незадеклароване майно в керівника метрополітену вартістю 52 млн грн.

“Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні”, — написав Кличко.

Bihus info виявили, що на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири в одному із житлових комплексів столиці. Вона придбала їх у січні 2024 року. Кожна з квартир коштує від 10 млн грн.

Журналісти з’ясували, що колишня дружина очільника метро Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру в ЖК “Річмонд” за три мільйони гривень. Також вона володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю в Київський області з майже у 10 разів більшою націнкою.

Також, за даними розслідувачів, підряди від метрополітену отримують люди, близькі до Віктора Брагінського.

Раніше ми писали, що закриті станції метро на "синій гілці" планують відкрити до кінця літа цього року.

Фото: КМДА