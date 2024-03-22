Київрада планує профінансувати встановлення пандусів у під'їздах будинків

Київрада розглядає можливість внести зміни до столичного бюджету, щоб профінансувати встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків.

Про це повідомила Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська.

Наприкінці 2023 року Київрада внесла зміни до однієї з міських програм новим заходом — облаштуванням житлових будинків пандусами для маломобільних груп населення коштом столиці. Виконавцями заходу визначили РДА.

За словами Петриківської, під час моніторингу виявили, що Печерська, Подільська, Деснянська, Солом'янська та Шевченківська РДА не передбачили видатки на капремонт за напрямком "безбар'єрне середовище" в 2024 році.

“Це катастрофа, оскільки кількість людей з інвалідністю в результаті воєнних дій постійно збільшується. Київрада має внести зміни до бюджету, щоб передбачити фінансування на встановлення пандусів у під'їздах житлових будинків", — наголосила нардепка.

Депутатка Київради Олеся Зубрицька розповіла, що наразі РДА отримали доручення опрацювати всі звернення щодо встановлення пандусів.

До того ж районні адміністрації мають подати бюджетні запити на 20 млн грн на роботи з їхнього встановлення, зокрема в будинках ОСББ і ЖБК.

Раніше ми писали, що лише десята частина будинків Києва мають нормативний пандус для колісних крісел.

Фото: Vox