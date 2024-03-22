У центрі Львова облаштують велосипедну смугу

У Львові на вулиці Словацького закладуть основу для майбутньої велосмуги. Йдеться про ділянку від вулицею Крушельницької до вулиці Дорошенка.

Велосмуга з’єднає наявну велоінфраструктуру на вулицях Січових Стрільців і Коперника, повідомляють у Львівській міськраді.

Зокрема, частину дороги протяжністю 50 метрів замість бруківки замостять «римським каменем». Ці роботи виконають у комплексі з ліквідацією просідання дорожнього покриття на локації.

“Велосмуга на вул. Словацького передбачена в перспективній схемі велосипедної мережі і є в пріоритеті на цей рік. Тому, щоб двічі не проводити дорожніх робіт на цій локації, було вирішено облаштувати основу для майбутньої велосмуги в комплексі з поточним ремонтом покриття, який зараз триває. Так, на частині дороги, де пролягатиме велосмуга, демонтують бруківку й замість неї покладуть «римський камінь». У подальшому на вул. Словацького буде облаштована повноцінна велосмуга”, — пояснили в департаменті міської мобільності ЛМР.

У комунальному відділі Галицької районної адміністрації повідомили, що демонтовану бруківку облікують та передадуть на зберігання. Її можуть повторно використовувати під час мощення доріг у центральній частині міста.

Нагадаємо, роботи з ліквідації просідання дорожнього полотна на частині вул. Словацького розпочали 19 березня.

Раніше ми писали, що на вулиці Лисенка в Києва відокремлюють велосмугу.

Фото: Зручне місто