У Молодому театрі можна “підвісити” квиток для військових, волонтерів і ВПО
Київський Молодий театр запустив опцію “підвішений квиток”.
Тепер можна придбати квиток на одну з вистав театру і "підвісити" його для військових, волонтерів і переселенців.
“Ця традиція загальноприйнята в усьому світі, тож Молодий також долучається до відомої практики”, — зазначають у театрі.
Підвішеним квитком можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, члени їхніх родин, родини загиблих воїнів, добровольці Тероборони Києва та області, волонтери та ВПО.
Щоб отримати підвішений квиток, треба зателефонувати в бюро по роботі з глядачем за номерами (050) 418 6848 та (067) 489 4840.
Раніше ми писали, що на Троєщині відкрився перший професійний театр.
Фото: Молодий театр
Опубліковано: 22 березня 2024
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