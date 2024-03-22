У Молодому театрі можна “підвісити” квиток для військових, волонтерів і ВПО

Київський Молодий театр запустив опцію “підвішений квиток”.

Тепер можна придбати квиток на одну з вистав театру і "підвісити" його для військових, волонтерів і переселенців.

“Ця традиція загальноприйнята в усьому світі, тож Молодий також долучається до відомої практики”, — зазначають у театрі.

Підвішеним квитком можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, члени їхніх родин, родини загиблих воїнів, добровольці Тероборони Києва та області, волонтери та ВПО.

Щоб отримати підвішений квиток, треба зателефонувати в бюро по роботі з глядачем за номерами (050) 418 6848 та (067) 489 4840.

Раніше ми писали, що на Троєщині відкрився перший професійний театр.

Фото: Молодий театр