У Києві може з'явитися комунальне підприємство із виробництва дронів

1032
Валерія Гуржий
share share

У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва дронів зі статутним капіталом у 400 мільйонів гривень.

Про це йдеться у проєкті рішення Київської міської ради.

Зазначається, що створення нового комунального підприємства дозволить збільшити кількість робочих місць, створюючи конкурентоспроможні умови на ринку виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні та в Європі, а також надасть можливість місту налагодити пряме виробництво БпЛА, залучивши кошти з міського бюджету, передбачивши відповідні видатки на наступні роки.

Відомо, що наразі в Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають свої вироби до війська.

Наразі проєкт рішення перебуває на розгляді комісії.

Раніше ми писали, що Київрада збільшила видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 березня 2024
share share
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зупинити роботи на місці палацу Розумовського Департамент охорони культурної спадщини вимагає зупинити роботи на місці палацу Розумовського Внаслідок ракетної атаки по Києву частково зруйнована Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Внаслідок ракетної атаки по Києву частково зруйнована Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Мінінфраструктури запускає єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних поїздок Мінінфраструктури запускає єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних поїздок Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів, перекрито вулицю Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів, перекрито вулицю
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.