У Києві може з'явитися комунальне підприємство із виробництва дронів

У Києві планують створити комунальне підприємство з виробництва дронів зі статутним капіталом у 400 мільйонів гривень.

Про це йдеться у проєкті рішення Київської міської ради.

Зазначається, що створення нового комунального підприємства дозволить збільшити кількість робочих місць, створюючи конкурентоспроможні умови на ринку виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні та в Європі, а також надасть можливість місту налагодити пряме виробництво БпЛА, залучивши кошти з міського бюджету, передбачивши відповідні видатки на наступні роки.

Відомо, що наразі в Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають свої вироби до війська.

Наразі проєкт рішення перебуває на розгляді комісії.

Раніше ми писали, що Київрада збільшила видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень.