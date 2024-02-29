Київрада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд гривень

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Ірина Маймур
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Київрада збільшила видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначені кошти спрямують, зокрема, на:

  • матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки;
  • на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА;
  • забезпечення українських захисників дронами;
  • реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн).

Раніше ми писали, що столична влада виділила ще майже 1,5 млрд гривень на потреби сил безпеки та оборони України.

Фото: president.gov.ua

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Опубліковано: 29 лютого 2024
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