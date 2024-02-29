Київрада збільшила видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначені кошти спрямують, зокрема, на:

матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки;

на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА;

забезпечення українських захисників дронами;

реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн).

Раніше ми писали, що столична влада виділила ще майже 1,5 млрд гривень на потреби сил безпеки та оборони України.

Фото: president.gov.ua