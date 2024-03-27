8 проєктів зі збереження української спадщини: від реставрації брам до відновлення мозаїк

Розповідаємо про 8 проєктів, які зберігають, відновлюють і привертають увагу до культурної спадщини України.

"Франківськ, який треба берегти"

" Франківськ, який треба берегти " — це ініціатива зі збереження архітектурної спадщини Івано-Франківська. У 2016-му році її заснувала активістка Марія Козакевич.

Команда ініціативи ставить за мету відновити ті пам’ятки архітектури, які є обличчям міста, однак перебувають у незадовільному стані й потребують реставрації.

Нині активісти вже відновили понад 50 старовинних дверей в Івано-Франківську, Черкасах, Луцьку, Чорткові на Тернопільщині та Тростянці на Сумщині.

"Ми не просто реставруємо двері, вікна чи ліпнину, ми прагнемо відреставрувати історичну пам’ять", — говорить засновниця проєкту.

Також ініціатива має власний інтернет-магазин із різноманітними товарами: шкарпетками, листівками, екоторбинками, горнятками, пазлами, магнітами, блокнотами тощо.

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"Семиярусна гора"

"Семиярусна гора" — це луцька громадська організація, яка займається урбаністичними дослідженнями й міським плануванням. До того ж — веде культурну та просвітницьку діяльність.

ГО створили 2 роки тому. Вона активно співпрацює з волонтерським рухом "Будуємо Україну разом".

Нині активісти борються за збереження Гостинного двора чехів Прайзлерів — пам’ятки архітектури початку XX століття в Луцьку. Ця знакова історична будівля може опинитися в у руках приватної фірми.

Підтримати ініціативу: банка для допомоги в кампанії "Врятуймо Гостинний двір Прайзлерів"

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"Брами Тернополя"

"Брами Тернополя" — це ініціатива, що зберігає, відновлює і привертає увагу до історичних пам’яток Тернополя. Проєкт започаткували п’ятеро містян, обʼєднаних любовʼю до рідного міста і його архітектурної спадщини.

Вони публікують старі фото міста й розповідають його історію, реєструють петиції і мають амбітні плани. Зокрема, наразі активісти вже розпочали реставрацію двох старовинних дверей і взяли участь у декількох конкурсах.

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"Спадщина.UA"

"Спадщина.UА" знаходить занедбані архітектурні пам’ятки, викуповує їх на державних аукціонах і дарує їм нове життя. Ініціатива фізично існує з 2016 року.

Інвестиції в культурну спадщину — це найбільш ефективний шлях для її порятунку, вважають засновники "Спадщина.UА".

Нині активісти відроджують палац Щеньовських у Носиківці Шаргородського району на Вінниччині. А першою "дитиною" проєкту стала архітектурна перлина Галичини — Поморянський замок на Львівщині.

Спадщина.UА дає нове життя не тільки пам’яткам, а і приватним хатинкам. Волонтери власними силами розчищують самі будівлі й території біля них, вивозять сміття, шукають архітектурні рішення та відновлюють споруди.

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"коло брами"

Це проєкт, присвячений старим коломийським брамам. Його засновниця Олена Юрійчук плекає історію міста та його камʼяниць.

Історія проєкту почалася із циклу фейсбук-історій під заголовком "#ГоворитьКоломия" про місто, його будівлі й цікаві місця. Потім почала співпрацювати з нинішнім архітектором Коломиї Андрієм Олійником.

Зрештою Олена взялася за реставрацію 115-річної брами з вулиці В’ячеслава Чорновола, 9, замість якої поставили металопластикові двері. Спільними зусиллями, коштами й інформаційною кампанією браму вдалося врятувати та повернути в рідні стіни. До порятунку долучилися активісти "Франківськ, який треба берегти". Власне, і реставрували браму саме у Франківську.

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"Тисячі дверей Одеси"

З грудня 2018 року активісти цієї ініціативи реставрують автентичні двері Одеси й популяризують ідеї збереження історичної спадщини серед містян.

Реставрацію першої брами профінансували меценати. За весь час активістами вдалося відреставрувати 20 старовинних дверей.

Після початку повномасштабної навали росії волонтери почали відновлювати пошкоджені двері та дверні коробки в будинках, постраждалих від обстрілів.

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"Кінцева"

Проєкт "Кінцева" створив студент із Хмельниччини Олег Левій, аби зберегти мозаїчні автобусні зупинки. Він досліджує, фотографує, приводить до ладу знайдені панно (наразі відновлено вже три) та популяризує історію монументального мистецтва.

Нещодавно ми поспілкувалися з Олегом і розпитали його про те, що відрізняє мозаїки на зупинках, як саме вберегти їх від знищення та скільки цінних робіт уже втрачено.

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Save Poltava

Громадську організацію Save Poltava у 2017 році заснувала група однодумців. Вони об’єдналися, щоб працювати над збереженням пам’яток Полтавщини та популяризувати їх.

У 2017-му активістів згуртував Віктор Трофименко під час протестів з вимогою припинити будівництво МАФів на вулиці 23 вересня та демонтувати прибудову до пам’ятки архітектури національного значення Будинку Дворянського зібрання.

Save Poltava співпрацює з ОВА, організовує просвітницькі івенти, бореться за збереження і внесення історичних будівель до переліку пам’яток, влаштовує толоки і досліджує архітектуру Полтави.