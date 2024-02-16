Волонтери приводять до ладу занедбаний палац на Вінничині – він може стати туристичним магнітом

25 волонтерів із Києва, Камʼянця-Подільського, Хмельницького та Дунаївців влаштували толоку у палаці Щеньовських у Носиківці на Вінниччині.

Про це повідомили на сторінці палацу.

Волонтери очистили територію від сміття, вирізали самосів навколо палацу в радіусі 10 метрів, прибралися на двох поверхах будівлі, повністю вийняли побите скло з рам, почали прибирати підвали і вивезли з території палацу кілька причепів сміття, розчистили галявину перед будівлею, тому перед нами тепер розкинувся чудовий краєвид, який до того захаращував самосів і бур’яни.

Також волонтери прибрали на горищі, а також виявили, що донині в палаці подекуди збереглась ліпнина і фрагменти дерев’яних декоративних елементів у неоготичному стилі. Вони хочуть не тільки повернути палац до життя, а й виявити його туристичний потенціал і сприяти соціально-економічному розвитку місцевої громади.

Палац Щеньовських – занедбаний маєток родини цукрових магнатів неподалік Шаргорода. У різні часи тут функціонувала лікарня, аптека, школа та відділення пошти. Привести палац до ладу вирішила команда ініціативи Спадщина.ua, яка займається реставрацією старих хат та будівель у Львівській та сусідніх областях.

Після впорядкування будівлі та території, проведення ґрунтовних історичних досліджень, розробки проекту та концепції для палацу шукатимуть нового господаря.

"В майбутньому маєток може стати чудовим туристичним магнітом Поділля, реабілітаційним чи ретрит-центром, заміською резиденцією, готелем чи літньою школою", - кажуть у Спадщина.ua.

Фото: палац Щеньовських