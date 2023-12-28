Підсумки року: 5 міських ініціатив, які змінюють Київ на краще

У 2023 році у Києві активісти традиційно воювали за збереження пам'яток, відновлювали старовинні двері та вивіски, боролися з незаконними муралами.

Ось кілька текстів про волонтерів та міських активістів, про які ми писали впродовж 2023 року.

У 2023 році команда ініціативи "Має значення" відновила у Києві кілька вивісок 50-70-х років – “Кольорові фото” і “Квіти” на Подолі, а також “Молоко” на проспекті Науки. Наразі активісти займаються реставрацією вивіски “ Автостанція “Поділ ” навпроти Житнього ринку і планують реставрувати мозаїчне панно “Українська пісня” біля Київської опери.

Рух “Має значення” заснували у Маріуполі. Там волонтери реставрували історичні двері і планували відновлювати міські мозаїки. Здійснити останнє їм не вдалось через повномасштабне вторгнення.

Наразі засновник руху Ярослав Федоровський живе в Києві. Ми поспілкувались з ним та координатором проєктів Леонідом Мамашвілі про унікальні київські шрифти, критику активістів та підтримку бізнесу у збереженні культурної спадщини міста.

У Києві активісти ГО «Справжній Київ» відновлюють старовинні двері хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Так містяни продовжують справу загиблого на війні краєзнавця Сергія Миронова , який започаткував рух із відновлення історичних дверей Києва.

Після його загибелі відновленням дверей у місті зайнялись його друзі та небайдужі кияни. Вже вдалось відреставрувати двері на Саксаганського, 112А, внутрішні двері в університеті Шевченка, а також старовинний ліхтар-вказівник біля “Театральної” .

Ми поспілкувались з координаторкою руху Неллі Чудною про те, як власними силами активісти зберігають автентичні двері в Києві, зустрічаються з опором сусідів та намагаються зробити відновленням модним.

Активісти на чолі з Дмитром Перовим взялися за відновлення дачі архітектора Брадтмана у Пущі-Водиці. Влітку на суботниках волонтери розчищали територію від чагарнику, розбирали завали та розподіляли уламки на побутове сміття, невідновні рештки й елементи, що підлягають реставрації.

Дачу на вулиці Юнкерова, 37 звели в 1911–1914 роках за проєктом київського архітектора Брадтмана. Одна з особливостей пам’ятки — її унікальне дерев’яне різьблене мереживо.

У березні 2023 року невідомі підпалили пам’ятку. Зловмисників і досі розшукує поліція.

Нещодавно на вулицях Києва з'явилося 25 стріткод-табличок із інформацією про видатних постатей, на честь яких вони названі.

Наприклад, є табличка з інформацією про героя війни та активіста Романа Ратушного, історика Михайла Грушевського, поета Василя Стуса, волонтерку Юлію Здановську на інших.

Проєкт заснували активісти платформи «Стріткод», яка раніше існувала в онлайн форматі в рамках ГО «Історична платформа».

Ще у 2021 році на території садиби Барбана почали будівельні роботи. Тоді будівлю накрили захисною сіткою, а потім знесли флігель. Пізніше активістам через суд вдалось домогтися арешту ділянки.

У 2023 році боротьба продовжилася. У серпні забудовник зірвав пломбу із садиби Барбана, збив меморіальну табличку письменнику Джону Стейнбеку та зірвав прапори України та США.

У жовтні активісти ГО «Садиба Барбана» встановили на історичному особняку портрети видатних діячів , які його відвідували.

Мета акції — привернути увагу до історичних будівель, що роками не можуть набути охоронного статусу пам’ятки, попри багату історію. Автором портретів є художник Євген Коршунов.

Історична будівля — останній приклад одноповерхової міщанської забудови, що вціліла в цьому районі. Свого часу до садиби навідувалися або там працювали Нобелівський лауреат Джон Стейнбек, батько військової фотожурналістики Капа, відома лікарка-педіатр Галина Тебенчук та музикознавець Михайло Головащенко.