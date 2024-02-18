Дивіться, як в Одесі відреставрували дерев’яні двері кінця ХІХ століття

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Наталія Габрух
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Реставратори “Тисячі дверей Одеси” відновили старовинні двері Є. Кречмара на вулиці Буніна, 21.

Про це повідомляють на сайті “Тисячі дверей Одеси”.

“Ми застосували традиційні реставраційні методи, щоб підкреслити первісну пишність кожного дерев’яного елемента дверей кінця ХІХ століття”, — коментують реставратори.

Вони зазначають, що ковані грати у світлових отворах акуратно реставровані, а кожна загублена клепка відтворена за старовинною технологією.

Крім цього, відтворена стулкова планка в центрі дверей та її декоративні елементи — гармонійно закінчують композицію, охороняючи під'їзд і зберігаючи температуру приміщення.

А латунні пластини, прикріплені на підбори, тепер служать практичній меті — захищають підставу дверей від вологи та фізичного впливу.

“Відтворені кватирки відчиняються влітку та зачиняються взимку, фіксуючись на латунних шпінгалетах, які є точними репліками історичної фурнітури. Ці елементи були відтворені ковалем спеціально для цих дверей у період реставрації, підкреслюючи унікальність та автентичну цінність кожної деталі”, — кажуть реставратори.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері-віяла на вулиці Севастопольській.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”

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Опубліковано: 18 лютого 2024
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