Дивіться, як реставрували стару хатинку у Поморянах, що на Львівщині

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Наталія Габрух
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Проєкт «Спадщина.UА» що займається відновленням старих будівель, закінчив роботу над хатинкою у Поморянах. Її робили під власників. Ними стали молоде подружжя Ромка та Христя, що зараз мають немовля.

«Ромко зараз служить, а Христя щойно вродила Ясю, тож господарі її бачили хіба два рази — як приїхали “на оглядини” та обрали з першого погляду, і як приїхали вчора “на прийомку”», — повідомляють у проєкті.

Це мурована хатинка, що розташована наприкінці селища на пагорбі, а навпроти — поле, річка та ліс.

Як відомо, проєкт «Спадщина.UА» займається відновленням та реставрацією занедбаних пам’яток української культури, а також занедбаних промислових, громадських та житлових будівель. Під час реновації оновлюють фасад та стіни, ремонтують вікна, двері, підлогу та печі. Відновлені будинки можна купити.

Сьогодні проєкт повертає до життя селище Поморяни на тисячу мешканців на межі Львівської і Тернопільської областей. Також у Поморянах є хатинка проєкту, де можна відпочити протягом кількох днів.

Раніше ми писали, що Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл.

Фото: «Спадщина.UА».

Опубліковано: 23 жовтня 2023
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