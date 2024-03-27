У Києві до Дня Європи планують встановити 3D-конструкцію за 700 000 грн

У Києві за 700 000 грн планують встановити дві фотозони до Дня Європи. Йдеться про 3D-конструкції з логотипом столиці.

Про це повідомляють на моніторинговому порталі DoZorro.

Згідно з тендером, на гранітній основі з нержавної сталі планують поставити тривимірні літери KYIV, а знизу — розмістити логотип столиці. На літери хочуть нанести назви міст-побратимів Києва.

Композиції встановлять для підкреслення партнерських зв’язків столиці з містами-побратимами.

Раніше ми писали, що будівлю банку "Хрещатик" продали на 160 млн гривень дешевше за ринкову вартість.