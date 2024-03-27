У Києві до Дня Європи планують встановити 3D-конструкцію за 700 000 грн

643
Ірина Маймур
share share

У Києві за 700 000 грн планують встановити дві фотозони до Дня Європи. Йдеться про 3D-конструкції з логотипом столиці.

Про це повідомляють на моніторинговому порталі DoZorro.

Згідно з тендером, на гранітній основі з нержавної сталі планують поставити тривимірні літери KYIV, а знизу — розмістити логотип столиці. На літери хочуть нанести назви міст-побратимів Києва.

Композиції встановлять для підкреслення партнерських зв’язків столиці з містами-побратимами.

Раніше ми писали, що будівлю банку "Хрещатик" продали на 160 млн гривень дешевше за ринкову вартість.

Фото: NV

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 березня 2024
share share
Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.