Будівлю банку "Хрещатик" продали на 160 млн гривень дешевше за ринкову вартість

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Валерія Гуржий
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У Києві будівлю банку "Хрещатик" продали за заниженою ціною на 161 млн грн.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За версією слідства, працівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, будучи уповноваженим на реалізацію активів ПАТ "КБ "Хрещатик", організував продаж будівлі банку.

Всупереч встановленій законодавством процедурі, за попередньою змовою з оцінювачем, яка провела оцінку нерухомого майна за завідомо заниженою вартістю, підозрюваний забезпечив реалізацію офісної будівлі по вулиці Прорізній, загальною площею майже 7,5 тис. кв. м., за заздалегідь визначеною вартістю в сумі 425 млн грн.

Слідством встановлено, що вартість будівлі була занижена на 161 млн грн, чим спричинено шкоду державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на зазначену суму.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Опубліковано: 25 березня 2024
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