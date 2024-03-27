На Андріївському узвозі приводять до ладу історичну садибу Брашевського

На вулиці Андріївський узвіз, 22А приводять до ладу садибу міщанина Михайла Брашевського 1870-х років.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будинок має статус пам'ятки історії. Сьогодні, там фарбують фасад.

Однак будинок № 24, що належав Настасії Роминській, вже понад 20 років завішений намальованим фасадом, зазначає активіст.

“Вул. Андріївський узвіз — має статус памʼятки історії та містобудування національного значення. Це візитівка столиці. Втім, стан більшості будинків на ній доволі сумний…”, — підсумував Перов.

Раніше ми писали, що в Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів.

Фото: Дмитро Перов