На Андріївському узвозі приводять до ладу історичну садибу Брашевського

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Ірина Маймур
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На вулиці Андріївський узвіз, 22А приводять до ладу садибу міщанина Михайла Брашевського 1870-х років.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будинок має статус пам'ятки історії. Сьогодні, там фарбують фасад.

Однак будинок № 24, що належав Настасії Роминській, вже понад 20 років завішений намальованим фасадом, зазначає активіст.

“Вул. Андріївський узвіз — має статус памʼятки історії та містобудування національного значення. Це візитівка столиці. Втім, стан більшості будинків на ній доволі сумний…”, — підсумував Перов.

Раніше ми писали, що в Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів.

Фото: Дмитро Перов

Як вам ініціатива з приведення до ладу пам'ятки?
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Опубліковано: 27 березня 2024
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