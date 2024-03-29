З 1 квітня в Києві зросте вартість транспортної карти

Із 1 квітня вартість транспортної карти в Києві підвищать із 50 до 75 гривень.

Про це повідомляють у КМДА.

Підвищення вартості карти пов’язане з тим, що здорожчала собівартість її виготовлення.

“За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти із чипом”, — повідомили в КП “ГІОЦ”.

Водночас вартість проїзду в комунальному громадському транспорті залишиться незмінною. Зараз вартість однією поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені чи фунікулері становить 8 гривень, у міській електричці — 15 гривень.

Нагадаємо, що цифрову транспортну карту можна придбати в застосунку “Київ Цифровий”, не втрачаючи знижок або зручних тарифів проїзного.

Раніше ми писали, що в застосунку “Київ Цифровий” тепер відображаються рух фунікулера й закриті виходи з метро.

Фото: КМДА