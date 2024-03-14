У застосунку "Київ Цифровий" тепер відображаються рух фунікулера і закриті виходи з метро
Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” відображається рух фунікулера.
Його графік можна знайти на мапі “Рух транспорту”, повідомили в КМДА.
Відтепер користувачі додатку бачитимуть станції фунікулера, зможуть дізнаватися розклад його роботи та вартість проїзду.
Також в оновленому застосунку з’явилася інформація про зачинені й відчинені входи/виходи станцій метро. Відкриті відмічені номерами, а закриті — сірими значками.
Крім того, до застосунку додали інформацію про наявність на станціях ліфтів для маломобільних груп населення. Наразі вона доступна щодо таких станцій:
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки;
- Червоний Хутір;
- Святошин.
Раніше ми писали, що в застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах.
Фото: Цензор.НЕТ
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Опубліковано: 14 березня 2024
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