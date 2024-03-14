У застосунку "Київ Цифровий" тепер відображаються рух фунікулера і закриті виходи з метро

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Ірина Маймур
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Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” відображається рух фунікулера.

Його графік можна знайти на мапі “Рух транспорту”, повідомили в КМДА.

Відтепер користувачі додатку бачитимуть станції фунікулера, зможуть дізнаватися розклад його роботи та вартість проїзду.

Також в оновленому застосунку з’явилася інформація про зачинені й відчинені входи/виходи станцій метро. Відкриті відмічені номерами, а закриті — сірими значками.

Крім того, до застосунку додали інформацію про наявність на станціях ліфтів для маломобільних груп населення. Наразі вона доступна щодо таких станцій:

  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки;
  • Червоний Хутір;
  • Святошин.

Раніше ми писали, що в застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах.

Фото: Цензор.НЕТ

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Опубліковано: 14 березня 2024
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