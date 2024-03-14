У застосунку "Київ Цифровий" тепер відображаються рух фунікулера і закриті виходи з метро

Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” відображається рух фунікулера.

Його графік можна знайти на мапі “Рух транспорту”, повідомили в КМДА.

Відтепер користувачі додатку бачитимуть станції фунікулера, зможуть дізнаватися розклад його роботи та вартість проїзду.

Також в оновленому застосунку з’явилася інформація про зачинені й відчинені входи/виходи станцій метро. Відкриті відмічені номерами, а закриті — сірими значками.

Крім того, до застосунку додали інформацію про наявність на станціях ліфтів для маломобільних груп населення. Наразі вона доступна щодо таких станцій:

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки;

Червоний Хутір;

Святошин.

Раніше ми писали, що в застосунку "Київ Цифровий" тепер можна шукати місця на паркінгах.

Фото: Цензор.НЕТ