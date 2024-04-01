З 1 квітня на деяких вулицях Києва дозволяється їздити зі швидкістю до 80 км/год: адреси

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспорту збільшена до 80 км/год.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Йдеться про такі ділянки доріг:

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

На інших ділянках доріг Києва швидкісний режим становить 50 км/год.

Раніше ми писали, що ГО “Пасажири Києва” та ГО “Асоціація велосипедистів Києва” (U-Cycle) закликали владу Києва скасувати щосезонне підвищення швидкісного режиму з 50 до 80 км, яке запроваджують щороку з квітня по жовтень на деяких вулицях Києва.