З 1 квітня на деяких вулицях Києва дозволяється їздити зі швидкістю до 80 км/год: адреси
З 1 квітня на деяких ділянках доріг Києва дозволена швидкість руху транспорту збільшена до 80 км/год.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Йдеться про такі ділянки доріг:
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);
- просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).
На інших ділянках доріг Києва швидкісний режим становить 50 км/год.
Раніше ми писали, що ГО “Пасажири Києва” та ГО “Асоціація велосипедистів Києва” (U-Cycle) закликали владу Києва скасувати щосезонне підвищення швидкісного режиму з 50 до 80 км, яке запроваджують щороку з квітня по жовтень на деяких вулицях Києва.
Опубліковано: 01 квітня 2024
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