Активісти закликають скасувати щосезонне підняття швидкості до 80 км/год у Києві

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Наталія Габрух
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ГО “Пасажири Києва” та ГО “Асоціація велосипедистів Києва” (U-Cycle) закликали владу Києва скасувати щосезонне підвищення швидкісного режиму з 50 до 80 км, яке запроваджують щороку з квітня по жовтень на деяких вулицях Києва.

Про це повідомляє ГО “Пасажири Києва”.

Активісти звернулися до керівництва Київської міської державної адміністрації та патрульної поліції столиці з проханням анулювати рішення про збільшення дозволеної швидкості руху на 17 вулицях, згідно з розпорядженням Київської міської ради.

Вони аргументують своє прохання тим, що на зазначених вулицях знаходяться зупинки громадського транспорту, тротуари без захисту, пішохідні переходи без світлофорів, а також відсутня ізольована інфраструктура для пішоходів.

“Швидкість руху автомобілів є вирішальним чинником тяжкості наслідків ДТП, тому будь-яке підвищення ліміту максимально дозволеної швидкості має бути обґрунтоване впровадженням відповідних інженерних рішень, що зменшать смертність на вулицях”, — зазначають у ГО “Пасажири Києва”.

За їх словами, замість того, аби підвищувати рівень безпеки, місто планує підняти швидкість до 80 км/год. Враховуючи дозволене в Україні підвищення до 20+2 км/год, фактично дає зелене світло водіям для швидкості 102 км/год.

“При цьому ДТП на швидкості понад 50 км/год вже є смертельно небезпечним для його учасників”, — пишуть у ГО “Пасажири Києва”.

Раніше ми писали, де у Києві стоять камери вимірювання швидкості: адреси.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 20 березня 2024
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