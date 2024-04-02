3 квітня у Києві відновлять роботу магазини Zara і Bershka

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Наталія Габрух
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Близько 20 магазинів іспанської компанії Inditex (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home) відновлять роботу у Києві з середи, 3 квітня.

Про це повідомляє іспанське інформагентство EFE.

Таким чином, Inditex повертається на український ринок більш як через два роки після закриття своїх магазинів через повномасштабне російське вторгнення.

У компанії уточнили, що відновлення комерційної активності Inditex в Україні відбуватиметься “поетапно” і буде “пристосоване до потреб ринку”. В цілому, група планує відновити функціонування приблизно п'ятдесяти своїх магазинів на території України у найближчі місяці, переважно у столичному регіоні та на заході країни.

Раніше ми писали, що магазини Zara відкриються в Україні на початку квітня.

Фото: з відкритих джерел

Чекали на відкриття магазинів Inditex Group?
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Опубліковано: 02 квітня 2024
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