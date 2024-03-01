Магазини Zara відкриються в Україні на початку квітня

Іспанський ритейлер Inditex, який володіє брендами Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti і Bershka, відкриє 50 із 84 магазинів в Україні у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, про це компанія попередила своїх орендодавців. Першими почнуть працювати 20 магазинів, зокрема в торговельних центрах Києва. Вони відкриватимуться поступово.

34 магазини, які залишаться закритими, розташовані на територіях України, які безпосередньо постраждали від війни, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

У компанії зазначили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників уже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.

Нагадаємо, що Inditex закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії. Однак зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів.

Раніше ми писали, що в Києві відкрився перший новий магазин H&M з початку війни.

Фото: Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ)