З історичного будинку на Великій Васильківській демонтували незаконну рекламу

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Ірина Маймур
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На Великій Васильківській демонтували незаконні конструкції одного із закладів. Власник забрендував рекламою вхід у підвальне приміщення історичної будинку 1912 року.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

Історичний будинок у 1898 році почали будувати за проєктом відомого архітектора Андрія-Фердинанда Краусса. Споруда чотириповерхова, цегляна й вирізняється надмірністю декоративного оздоблення і поєднанням різностильових елементів, що характерно для прибуткових будинків Києва того періоду.

В КП зазначають, що пам’ятка архітектури належить до першої форматної зони Києва, де діють більші суворі обмеження до розміщення реклами на фасаді.

На будівлях-пам’ятках архітектури, а також у першій форматній зоні розміщувати конструкції можна на фасаді виключно у вигляді окремих об’ємно-просторових літер без підложки.

Загалом комунальники прибрали 6 незаконних рекламних засобів закладу.

Раніше ми писали про 5 локацій у Києві, де демонтували незаконну рекламу з початку року.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”

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Опубліковано: 02 квітня 2024
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