З історичного будинку на Великій Васильківській демонтували незаконну рекламу
На Великій Васильківській демонтували незаконні конструкції одного із закладів. Власник забрендував рекламою вхід у підвальне приміщення історичної будинку 1912 року.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.
Історичний будинок у 1898 році почали будувати за проєктом відомого архітектора Андрія-Фердинанда Краусса. Споруда чотириповерхова, цегляна й вирізняється надмірністю декоративного оздоблення і поєднанням різностильових елементів, що характерно для прибуткових будинків Києва того періоду.
В КП зазначають, що пам’ятка архітектури належить до першої форматної зони Києва, де діють більші суворі обмеження до розміщення реклами на фасаді.
На будівлях-пам’ятках архітектури, а також у першій форматній зоні розміщувати конструкції можна на фасаді виключно у вигляді окремих об’ємно-просторових літер без підложки.
Загалом комунальники прибрали 6 незаконних рекламних засобів закладу.
Раніше ми писали про 5 локацій у Києві, де демонтували незаконну рекламу з початку року.
Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”