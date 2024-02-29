5 локацій у Києві, де демонтували незаконну рекламу з початку року

У 2024 році Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” продовжило боротьбу з самовільно розміщеними рекламними конструкціями в місті.

Зокрема з початку року від незаконних вивісок очистили такі локації:

У січні комунальники провели демонтаж в центрі Києва і на Троєщині. Зокрема за такими адресами:

проспект Берестейський (на розі вулиці Дегтярівської);

вулиця Оноре де Бальзака (біля Вигурівського бульвару);

вулиця Антоновича (біля метро Палац Україна);

вулиця Академіка Щусєва (біля метро Дорогожичі).

На початку січня команда комунального підприємства "Київреклама" прибрала незаконні рекламні конструкції на Старій Дарниці.

Демонтаж зовнішньої реклами відбуватиметься за наступними адресами:

Харківське шосе (біля вулиці Брацлавської);

вулиця Вереснева (біля вулиці Тростянецької);

вулиця Юрія Литвинського (біля вулиці Надії Світличної);

вулиця Бориспільська (біля Поліського провулку).

Загалом за січень 2024 року в Києві демонтували понад 1000 незаконних вивісок та рекламних засобів різних типів. Зокрема очистили будівлі на вулиці Раїси Окіпної на житловому масиві Лівобережний.

Наприкінці лютого комунальники демонтували рекламу з “будинку-літака” на вулиці Мазепи, 3.

Він є пам’яткою архітектури місцевого значення. Будівлю звели у 30-х роках XX століття. Архітектурний ансамбль споруди був містобудівною домінантою панорами правобережжя Києва XX століття.

Загалом на локації демонтували 25 незаконних конструкцій загальною площею 65 м².

У лютому Будинок художника на Львівській площі та офісний центр на Берестейському проспекті очистили від незаконних рекламних конструкцій. Загалом з будівель зняли 30 незаконних вивісок.

Нагадаємо, що за 2023 рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”