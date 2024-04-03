У Києві відкрилися магазини Zara, Bershka, Pull&Bear та інші — перелік ТРЦ

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Наталія Габрух
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Іспанська компанія Inditex у середу, 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед яких Zara, Bershka, Pull&Bear та інші.

Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.

Наразі відкриття магазинів стосуються лише Києва, але з часом компанія планує розширити свою присутність й у інших містах України.

З самого ранку в торговельних центрах спостерігається значний наплив з боку відвідувачів, зумовлений довгоочікуваним поверненням.

У яких ТРЦ вже відкрилися магазини Inditex:

Zara

  • ТРЦ DREAM
  • ТРЦ RIVER MALL
  • ТРЦ Respublika Park
  • ТРЦ Lavina Mall

Bershka

  • ТРЦ Respublika Park
  • ТРЦ DREAM
  • ТРЦ RIVER MALL

Pull&Beаr

  • ТРЦ Respublika Park
  • ТРЦ DREAM
  • ТРЦ RIVER MALL
  • ТРЦ Sky Mall

Stradivarius

  • ТРЦ DREAM
  • ТРЦ RIVER MALL
  • ТРЦ Lavina Mall

Massimo Dutti

  • ТРЦ RIVER MALL
  • ТРЦ Gulliver

Zara Home

  • ТРЦ Gulliver

Oysho

  • ТРЦ RIVER MALL
  • ТРЦ Gulliver
  • ТРЦ Lavina Mall

Наступна хвиля відкриттів у Києві — 5 квітня, коли мають відновити роботу решти магазинів Pull&Beаr, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інших.

Раніше ми писали, що 3 квітня у Києві відновлять роботу магазини Zara і Bershka.

Фото: з відкритих джерел

Чекали на відкриття цих магазинів?
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Опубліковано: 03 квітня 2024
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