У Києві відкрилися магазини Zara, Bershka, Pull&Bear та інші — перелік ТРЦ

Іспанська компанія Inditex у середу, 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед яких Zara, Bershka, Pull&Bear та інші.

Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.

Наразі відкриття магазинів стосуються лише Києва, але з часом компанія планує розширити свою присутність й у інших містах України.

З самого ранку в торговельних центрах спостерігається значний наплив з боку відвідувачів, зумовлений довгоочікуваним поверненням.

У яких ТРЦ вже відкрилися магазини Inditex:

Zara

ТРЦ DREAM

ТРЦ RIVER MALL

ТРЦ Respublika Park

ТРЦ Lavina Mall

Bershka

ТРЦ Respublika Park

ТРЦ DREAM

ТРЦ RIVER MALL

Pull&Beаr

ТРЦ Respublika Park

ТРЦ DREAM

ТРЦ RIVER MALL

ТРЦ Sky Mall

Stradivarius

ТРЦ DREAM

ТРЦ RIVER MALL

ТРЦ Lavina Mall

Massimo Dutti

ТРЦ RIVER MALL

ТРЦ Gulliver

Zara Home

ТРЦ Gulliver

Oysho

ТРЦ RIVER MALL

ТРЦ Gulliver

ТРЦ Lavina Mall

Наступна хвиля відкриттів у Києві — 5 квітня, коли мають відновити роботу решти магазинів Pull&Beаr, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інших.

Раніше ми писали, що 3 квітня у Києві відновлять роботу магазини Zara і Bershka.

Фото: з відкритих джерел