У Києві відкрилися магазини Zara, Bershka, Pull&Bear та інші — перелік ТРЦ
Іспанська компанія Inditex у середу, 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні, серед яких Zara, Bershka, Pull&Bear та інші.
Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.
Наразі відкриття магазинів стосуються лише Києва, але з часом компанія планує розширити свою присутність й у інших містах України.
З самого ранку в торговельних центрах спостерігається значний наплив з боку відвідувачів, зумовлений довгоочікуваним поверненням.
У яких ТРЦ вже відкрилися магазини Inditex:
Zara
- ТРЦ DREAM
- ТРЦ RIVER MALL
- ТРЦ Respublika Park
- ТРЦ Lavina Mall
Bershka
- ТРЦ Respublika Park
- ТРЦ DREAM
- ТРЦ RIVER MALL
Pull&Beаr
- ТРЦ Respublika Park
- ТРЦ DREAM
- ТРЦ RIVER MALL
- ТРЦ Sky Mall
Stradivarius
- ТРЦ DREAM
- ТРЦ RIVER MALL
- ТРЦ Lavina Mall
Massimo Dutti
- ТРЦ RIVER MALL
- ТРЦ Gulliver
Zara Home
- ТРЦ Gulliver
Oysho
- ТРЦ RIVER MALL
- ТРЦ Gulliver
- ТРЦ Lavina Mall
Наступна хвиля відкриттів у Києві — 5 квітня, коли мають відновити роботу решти магазинів Pull&Beаr, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інших.
Раніше ми писали, що 3 квітня у Києві відновлять роботу магазини Zara і Bershka.
Фото: з відкритих джерел