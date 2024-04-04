85% жителів Respublika Park і “Файна Таун” не виїжджають за межі ЖК

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Ірина Маймур
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Переважна більшість мешканців комплексів “Файна Таун” та Respublika Park працюють із дому і не виїжджають за межі території ЖК.

Про це повідомив засновник девелоперської компанії КАН Ігор Ніконов в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

“Ми були в шоці, коли виявили, що 85% мешканців ЖК “Файна Таун” та Respublika Park майже не виїжджають за межі комплексів. Вони працюють з дому, бо для них створені усі умови. Розумієте, який це плюс? Людина економить купу часу на дорозі”, – розповів Ніконов.

Девелопер вважає це гарною ознакою, адже навколишнє середовище й його наповнення суттєво впливають на комфорт мешканців.

“Я вважаю, що головне для мешканця, це середовище, в якому він живе. В якій квартирі ти живеш, наскільки в тебе є всі зручності, наскільки в тебе чистий підїзд, хто живе поруч з тобою, чи є ці люди рівним тобі середовищем, з яким ти можеш спілкуватись, чи є в тебе інфраструктура навколо. Тому раджу обирати квартири в новобудовах”, – заявив Ігор Ніконов.

ЖК “Файна Таун” і Respublika мають закриту територію. Сторонніх туди пускають виключно за перепустками. Закрита територія була вимогою самих мешканців.

Раніше ми писали, що у ЖК "Файна Таун" на Нивках відкрилася кав'ярня Filtrofil.

Фото: фейсбук-сторінка Республіка - Respublik

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Опубліковано: 04 квітня 2024
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