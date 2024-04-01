У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності

Забудовник готує садибу Зеленських, що на вулиці Кониського, 22, до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Забудовник завісив фасад будівлі інформаційним щитом, у якому стверджується, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.

“Активісти маючи на меті зберегти історичний центр міста не враховують той факт, що далеко не кожна будівля є культурною спадщиною. Кожне необгрунтоване твердження з боку активістів ставить під загрозу репутацію забудовника, рішучість інвесторів, та довіру до владних органів”, — йдеться на інформаційному щиті.

Підприємці хочуть збудувати на місці садиби ЖК “Тургеневъ”.

Нагадаємо, що дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов