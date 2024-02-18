У Києві історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону прокуратури

1655
Наталія Габрух
share share

Історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону Київської міської прокуратури.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Кілька тижнів тому місцеві мешканці повідомили про звуки будівельних робіт, що чути з історичної будівлі на вул. Кониського, 22. Звуки лунали з середини будівлі, хоча центральний вхід до неї був закритим.

17 лютого активісти помітили, що замість внутрішньої стінки — натягнутий чорний брезент, а за ним видно сліди проведення будівельних робіт.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати.

Раніше ми писали, що у Києві хочуть реконструювати флігель історичної будівлі на Михайлівській.

Фото: Дмитро Перов

Ви згодні, що потрібно зберегти садибу Зеленських?
Опубліковано: 18 лютого 2024
share share
Хан Юуан: Історія китайського кафе, яке вже 19 років працює в гуртожитку НАУ Хан Юуан: Історія китайського кафе, яке вже 19 років працює в гуртожитку НАУ Історичний флігель на Михайлівській перебудовувати не будуть – офісне приміщення хочуть звести поруч Історичний флігель на Михайлівській перебудовувати не будуть – офісне приміщення хочуть звести поруч Український Taimi увійшов до десятки найкращих ЛГБТК+ застосунків за версією Forbes Український Taimi увійшов до десятки найкращих ЛГБТК+ застосунків за версією Forbes Дивіться, як в Одесі відреставрували дерев’яні двері кінця ХІХ століття Дивіться, як в Одесі відреставрували дерев’яні двері кінця ХІХ століття
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.