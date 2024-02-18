У Києві історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону прокуратури
Історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону Київської міської прокуратури.
Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.
Кілька тижнів тому місцеві мешканці повідомили про звуки будівельних робіт, що чути з історичної будівлі на вул. Кониського, 22. Звуки лунали з середини будівлі, хоча центральний вхід до неї був закритим.
17 лютого активісти помітили, що замість внутрішньої стінки — натягнутий чорний брезент, а за ним видно сліди проведення будівельних робіт.
Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.
У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати.
Раніше ми писали, що у Києві хочуть реконструювати флігель історичної будівлі на Михайлівській.
Фото: Дмитро Перов