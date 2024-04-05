У Львові відновили дитсадок, що постраждав від російських обстрілів: фото
Львівський дитсадок “Казка”, який влітку зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару, відновив свою роботу.
Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.
У серпні минулого року ворожі ракети знищили в садку майже усі приміщення. Тоді ракета влучила за 15 метрів від будівлі. У садочку були вибиті вікна та двері, зруйнований дах.
Дитсадок потребував капітального ремонту. Тому спочатку провели всі підготовчі роботи: демонтували пошкоджені стіни і залили стяжки. Потім виконали відновлювальні роботи. 57 вікон і більше 20 дверей у приміщенні замінила благодійна організація GEM (Global Empowerment Mission).
Роботи з відновлення дитячого майданчика ще тривають.
На відновлення дитячого садочка "Казка" з міського бюджету виділили 12,3 млн грн.
Раніше ми писали, що на Воскресенці відновили садочок, що постраждав від російських обстрілів.
Фото: Андрій Садовий