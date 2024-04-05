У Львові відновили дитсадок, що постраждав від російських обстрілів: фото

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Ірина Маймур
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Львівський дитсадок “Казка”, який влітку зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару, відновив свою роботу.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

У серпні минулого року ворожі ракети знищили в садку майже усі приміщення. Тоді ракета влучила за 15 метрів від будівлі. У садочку були вибиті вікна та двері, зруйнований дах.

Дитсадок потребував капітального ремонту. Тому спочатку провели всі підготовчі роботи: демонтували пошкоджені стіни і залили стяжки. Потім виконали відновлювальні роботи. 57 вікон і більше 20 дверей у приміщенні замінила благодійна організація GEM (Global Empowerment Mission).

Роботи з відновлення дитячого майданчика ще тривають.

На відновлення дитячого садочка "Казка" з міського бюджету виділили 12,3 млн грн.

Раніше ми писали, що на Воскресенці відновили садочок, що постраждав від російських обстрілів.

Фото: Андрій Садовий

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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