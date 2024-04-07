Енергоефективний будинок у Святошинському районі зекономив за опалювальний сезон 600 тис. грн

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Наталія Габрух
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Мешканці ОСББ на вулиці Котельникова за підсумками опалювального сезону зекономили понад 600 тисяч гривень на опаленні завдяки впровадженню заходів з енергоефективності.

Про це повідомив Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв спільно з головою ОСББ Миколою Костюком.

ОСББ уже чотири рази брало участь у міській енергоефективній програмі співфінансування “70/30%”.

Завдяки цьому вдалося:

  • замінити вікна і двері в місцях загального користування;
  • повністю утеплити фасад і покрівлю;
  • модернізувати внутрішні теплові мережі;
  • встановити вузли обліку теплової енергії.

Загалом на ці потреби місто спрямувало 6,5 млн грн, а ОСББ внесло ще 3,5 млн власних коштів. Також за іншою міською програмою співфінансування тут замінили ліфт, місто надало 95% коштів, мешканці – ще 5%.

За словами голови ОСББ Миколи Костюка, вартість опалення в лютому для квартири площею 50 кв. м склала 192 грн. Квартири оснащені індивідуальними лічильниками тепла, здійснюється відповідний розподіл спожитого.

Раніше ми писали, що у Шевченківському районі модернізували й утеплили радянську висотку: фото.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 07 квітня 2024
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