Енергоефективний будинок у Святошинському районі зекономив за опалювальний сезон 600 тис. грн

Мешканці ОСББ на вулиці Котельникова за підсумками опалювального сезону зекономили понад 600 тисяч гривень на опаленні завдяки впровадженню заходів з енергоефективності.

Про це повідомив Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв спільно з головою ОСББ Миколою Костюком.

ОСББ уже чотири рази брало участь у міській енергоефективній програмі співфінансування “70/30%”.

Завдяки цьому вдалося:

замінити вікна і двері в місцях загального користування;

повністю утеплити фасад і покрівлю;

модернізувати внутрішні теплові мережі;

встановити вузли обліку теплової енергії.

Загалом на ці потреби місто спрямувало 6,5 млн грн, а ОСББ внесло ще 3,5 млн власних коштів. Також за іншою міською програмою співфінансування тут замінили ліфт, місто надало 95% коштів, мешканці – ще 5%.

За словами голови ОСББ Миколи Костюка, вартість опалення в лютому для квартири площею 50 кв. м склала 192 грн. Квартири оснащені індивідуальними лічильниками тепла, здійснюється відповідний розподіл спожитого.

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Фото: КМДА