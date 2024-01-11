У Шевченківському районі модернізували й утеплили радянську висотку: фото

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Ірина Маймур
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У Шевченківському районі утеплили й модернізували побудовану за радянських часів висотку.

Про це повідомили в КМДА.

За програмою співфінансування «70/30» тут утеплили фасад і покрівлю будівлі, замінили вікна та двері, зробили теплоізоляцію та капремонт даху й підвальних перекриттів.

Загальна вартість робіт склала 5,3 млн грн, де 70 % профінансувало місто, 30 % — жителі.

Завдяки утепленню значно підвищилася температура у квартирах, а мешканці зекономили на опаленні. На листопад вартість опалення склала до 24 грн за м кв. замість 38 грн.

«Також у цьому будинку планують встановити індивідуальний тепловий пункт із можливістю погодного регулювання, що дасть змогу підвищити економію тепла ще на 20–30 %», — зазначив Віталій Кличко.

Також за програмою співфінансування «Капремонти» в усіх під’їздах замінили ліфти. 95 % робіт профінансувало місто, 5 % — мешканці.

Минулого року в межах програми «70/30» виконали 125 енергоефективних проєктів, на які спрямували 155 млн грн. Це часткова або комплексна термомодернізація будинків (утеплення, заміна вікон, дверей) та модернізація теплових пунктів.

Раніше ми писали, що на київській багатоповерхівці встановили сонячні панелі, які дозволять мати світло та воду на випадок блекауту.

Фото: КМДА

Як вам результати утеплення?
Опубліковано: 11 січня 2024
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