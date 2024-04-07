UAnimals розігрує картину, врятовану після ракетного обстрілу Академії Бойчука в Києві

UAnimals розіграють картину, яку врятували після ракетного обстрілу Академії Бойчука в Києві.

Про це повідомляє UAnimals.

Наприкінці березня російська ракета зруйнувала Київську академію декоративно-прикладних мистецтв імені Михайла Бойчука. Після обстрілу мережу облетіли фото дівчини, яка на фоні руїн академії несе кілька полотен — рятує те, що вціліло.

UAnimals розшукали цю людину — художницю Руслану Хвостенко — і домовилися з нею про благодійний розіграш під назвою “Мистецтво рятує тварин”.

Розіграють картину Руслани Хвостенко “Кіт Бойчуківець”. Усі зібрані з розіграшу гроші спрямують на порятунок тварин від війни.

Щоб взяти участь у розіграші потрібно задонатити 300 гривень чи більше. Кожна пожертва бере участь у розіграші, тому ті, хто задонатять двічі чи тричі, матимуть більше шансів на перемогу.

Задонатити можна за посиланням .

Розіграш триватиме до кінця доби 12 квітня.

Раніше ми писали, що відкрили збір на допомогу Академії Бойчука , яку частково зруйнувала російська ракета.

Фото: Андрій Якименко