UAnimals розігрує картину, врятовану після ракетного обстрілу Академії Бойчука в Києві

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Наталія Габрух
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UAnimals розіграють картину, яку врятували після ракетного обстрілу Академії Бойчука в Києві.

Про це повідомляє UAnimals.

Наприкінці березня російська ракета зруйнувала Київську академію декоративно-прикладних мистецтв імені Михайла Бойчука. Після обстрілу мережу облетіли фото дівчини, яка на фоні руїн академії несе кілька полотен — рятує те, що вціліло.

UAnimals розшукали цю людину — художницю Руслану Хвостенко — і домовилися з нею про благодійний розіграш під назвою “Мистецтво рятує тварин”.

Розіграють картину Руслани Хвостенко “Кіт Бойчуківець”. Усі зібрані з розіграшу гроші спрямують на порятунок тварин від війни.

Щоб взяти участь у розіграші потрібно задонатити 300 гривень чи більше. Кожна пожертва бере участь у розіграші, тому ті, хто задонатять двічі чи тричі, матимуть більше шансів на перемогу.

Задонатити можна за посиланням.

Розіграш триватиме до кінця доби 12 квітня.

Раніше ми писали, що відкрили збір на допомогу Академії Бойчука, яку частково зруйнувала російська ракета.

Фото: Андрій Якименко

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Опубліковано: 07 квітня 2024
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