Відкрили збір на допомогу Академії Бойчука, яку частково зруйнувала російська ракета

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Ірина Маймур
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Відкрили збір коштів на допомогу Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Внаслідок ракетного удару зруйнована частина її будівлі.

Збір ініціювала колишня студентка вузу Оля Хорімарко.

“Друзі, відкриваю банку на допомогу Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в якій я навчалася та частину якої сьогодні зруйнував уламок ракети. Частина студентів була на офлайн навчанні в момент падіння уламку”, — написала Оля.

Всі кошти зі збору спрямують на допомогу постраждалим чи відновлення будівлі. Доєднатися до ініціативи можна за посиланням.

Нагадаємо, що через ракетну атаку вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-холл та виставковий центр.

Раніше ми писали, що у понеділок зранку росія атакувала балістикою Київ. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження у різних районах міста.

Фото: Ростислав Карандєє

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Опубліковано: 26 березня 2024
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