Відкрили збір на допомогу Академії Бойчука, яку частково зруйнувала російська ракета
Відкрили збір коштів на допомогу Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Внаслідок ракетного удару зруйнована частина її будівлі.
Збір ініціювала колишня студентка вузу Оля Хорімарко.
“Друзі, відкриваю банку на допомогу Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в якій я навчалася та частину якої сьогодні зруйнував уламок ракети. Частина студентів була на офлайн навчанні в момент падіння уламку”, — написала Оля.
Всі кошти зі збору спрямують на допомогу постраждалим чи відновлення будівлі. Доєднатися до ініціативи можна за посиланням.
Нагадаємо, що через ракетну атаку вщент зруйновано спортивну залу, конгрес-холл та виставковий центр.
Раніше ми писали, що у понеділок зранку росія атакувала балістикою Київ. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження у різних районах міста.
Фото: Ростислав Карандєє