Внаслідок ракетної атаки по Києву частково зруйнована Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києві зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Через те, що вибухи пролунали через декілька секунд після оголошення тривоги студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися до укриття. Уламки потрапили у сусідні приміщення.

Відомо, що про вщент зруйновану спортивну залу, конгрес-холл та виставковий центр. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждала завідувач лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні.

Раніше ми писали, що у понеділок зранку росія атакувала балістикою Київ. Перші вибухи пролунали вже під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у різних районах міста.

Фото: Ростислав Карандєєв