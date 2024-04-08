Петиція проти забудови схилу Старокиївської гори на Воздвиженці набрала підписи

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Наталія Габрух
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Петиція проти забудови схилу Старокиївської гори набрала необхідну кількість підписів. А саме — 6 тисяч. Тепер її має розглянути Київрада.

Про це йдеться на сайті електронних петицій Київської міськради.

Нещодавно стало відомо, що на Воздвиженці за адресою вулиця Гончарна, 19, хочуть побудувати “Академію гончарного мистецтва”. Згодом, у середині березня, петицію проти забудови схилу зареєстрував Роман Любий.

“Зелені схили Старокиївської гори вниз від Десятинної церкви до урочища Гончарі-Кожумʼяки беззаперечно одна з прикрас центру міста і має залишатись винятково рекреаційною зоною”, — написав Роман Любий.

Він вважає, що проєкт “Академія Гончарного Мистецтва” не викликає довіри.

“Зазначене призначення установи “програми реабілітації для військових та людей з інвалідністю” схоже на введення в оману, оскільки обʼєкт є важкодоступним”, — пише Роман Любий.

Автор петиції додає, що забудова не має потреби, бо численні будівлі на Воздвиженці поряд зі схилом залишаються порожніми.

Раніше ми писали, що комісія КМДА підтримала петицію про збереження садиби Грубера на Прорізній.

Фото: петиція

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Опубліковано: 08 квітня 2024
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