Комісія КМДА підтримала петицію про збереження садиби Грубера на Прорізній

Постійна комісія з питань культурної спадщини КМДА одноголосно підтримала петицію щодо збереження будинку Грубера на вулиці Прорізній, 25А.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За петицію проголосувало 6309 осіб.

У ній активісти просять відкликати рішення про продаж цієї ділянки ТОВ “Златовлад” під будівництво офісного центру з підземним паркінгом. Компанію повʼязують з Андрієм Шевченком. Серед вимог також зобов’язати власника будівлі укласти охоронний договір на пам’ятку й провести її реставрацію.

У 2014 році дві сусідні будівлі, також пам’ятки, які розташовані за адресою вул. Прорізна, 27 та Володимирська, 41 вже були передані згаданому товариству. У результаті за 10 років від об’єктів культурної спадщини лишились лише зовнішні (фасадні) стіни, а внутрішня дворова частина – розчищена для нового масштабного будівництва.

Будинок на вулиці Прорізній, 25А є флігелем садиби купця Грубера 1882 року. Попри охоронний статус, будівля вже тривалий час завішана рекламним банером.

Фото: Дмитро Перов