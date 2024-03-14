На Воздвиженці забудовують схил Старокиївської гори: що там хочуть збудувати

На Воздвиженці почали забудову схилу Старокиївської гори. Там планують звести Академію гончарного мистецтва, де проводитимуть реабілітацію військових. Однак за документами йдеться про будівництво житлового будинку.

Про це повідомляє журналістка Наталка Якимович.

Вона обурюється такому “дивному” вибору локації для Академії, адже місце важкодоступне.

“Ще там будуть “програми реабілітації військових” і не важливо, що це найменш інклюзивна територія міста, куди тільки на авто і ще спробуй вийти там під горою”, — пише Наталка Якимович.

Активістка впевнена, що інвестори лише прикриваються ідеєю реабілітації військових і людей з інвалідністю, щоб відкрити у новій будівлі ресторан і забудувати схил Старокиївської гори.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року представили проєкт будівництва Академії гончарного мистецтва за адресою вулиця Гончарна, 19. Там мають облаштувати музей і новий оглядовий майданчик, а також впроваджуватимуть програми для реабілітації військових з ПТСР за допомогою гончарства. Зазначалося, що для цього підпишуть угоду з майстрами гончарної справи KUST.

Візуалізація проєкту будівництва Академії гончарного мистецтва

Забудовником ділянки є ТОВ "Фундація "Якісне житло". Журналіст Володимир Бондаренко пов'язує компанію з колишнім нардепом від Партії регіонів Василем Горбалем.

ТОВ "Фундація "Якісне житло" — це той же забудовник, що, зокрема, намагався побудувати 20-поверхову скляну будівлю серед Воздвиженки, майже без паркомісць, зазначає Наталка Якимович.

Сьогодні активісти зареєстрували петицію за збереження схилу Старокиївської гори від забудови. Проголосувати за неї можна за посиланням.

Раніше ми писали, що на Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського.

Фото: Наталка Якимович