Кияни створили дві петиції про пам’ятник Михайлу Булгакову: за та проти демонтажу

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Наталія Габрух
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Кияни створили дві петиції щодо пам’ятника Михайлу Булгакову. В одній петиції містяни просять зберегти пам'ятник, в іншій — демонтувати.

Автор першої петиції, Григорій Зорка, закликає КМДА зупинити знос пам'ятника Булгакову та “відновити його, як символ протидії імперській політиці Росії”.

“Завдяки роботам Булгакова, Україна отримала світове визнання, а його твори продовжують надихати та захоплювати покоління читачів по всьому світу. Знищення цього пам'ятника буде не тільки великою втратою для нашого культурного доробку, а й принесе негативні наслідки для нашого міста та країни в цілому”, — зазначає автор петиції.

Він закликає припинити будь-які дії, спрямовані на знос пам'ятника Булгакову, і знайти альтернативні шляхи збереження та відновлення цієї цінної спадщини.

Автор другої петиції, Олег Слабоспицький, навпаки, закликає “усунути Михайла Булгакова з публічного простору Києва”.

Він пропонує демонтувати пам'ятник та меморіальну дошку з Андріївського узвозу, а також перейменувати та змінити композицію в літературно-меморіальному музеї Булгакова.

“Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства”, — написав Олег Слабоспицький.

Нагадаємо, 27 березня Український інститут національної пам'яті визнав письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. А перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Раніше ми писали, що співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 09 квітня 2024
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