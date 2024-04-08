Співробітники Музею Булгакова у Києві висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті

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Наталія Габрух
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Нещодавно експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а пам’ятники на його честь — пропагандою імперської політики рф.

Співробітники Музею Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Вони вважають, що:

  1. Висновок не є експертизою повною мірою. Більшість найскладніших змістовних тверджень, які б мали бути підставою для висновків та рекомендацій такого роду документа подані без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень.
  2. Переважна більшість підписантів висновку, а саме — восьмеро з дев’яти, не мають фаху, релевантного темі дослідження.
  3. Текст висновку є по суті компіляцією з декількох публікацій різних авторів за попередні роки без посилань на першоджерела.
  4. Текст висновку містить маніпуляції і фактологічні помилки у біографічних даних М. Булгакова та його родини.

Представники Музею зазначають, що Музей Булгакова від початку свого існування обрав основним напрямом наукової роботи дослідження київського періоду життя М. Булгакова.

“Ми розкриваємо і будемо продовжувати розкривати й пояснювати творчість Булгакова в українському контексті, вкладаючи українське розуміння та значимість долі автора та його персонажів для України, ба більше – всього світу (враховуючи його міжнародну знаність) і навіть, окремо для Росії, викриваючи всі позитивні та негативні її сторони, демонструючи українські реалії і контексти”, — коментують у Музеї Булгакова.

Раніше ми писали, що на Андріївський узвіз повернулася скульптура Кота Бегемота.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 08 квітня 2024
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