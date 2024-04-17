У Протасовому Яру створили Алею пам’яті: фото

1182
Ірина Маймур
share share

У Протасовому Яру створили Алею пам’яті. Комунальники, військові й керівництво Солом’янської РДА висадили там 250 кущів бузку.

Про це повідомляє КП УЗН Солом’янського району.

«Рослини стануть справжньою окрасою зеленого фонду міста й символом пам’яті про захисників, які віддали своє життя за Україну», — зазначають в КП УЗН Солом’янського району.

Раніше ми писали, що киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі.

Фото: КП УЗН Солом’янського району

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 квітня 2024
share share
У Львові обрали найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань: візуалізації У Львові обрали найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань: візуалізації Львів отримав 10 низькопідлогових трамваїв від Європейського інвестбанку Львів отримав 10 низькопідлогових трамваїв від Європейського інвестбанку У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ-гігант У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ-гігант Українці створили і випробували підводний човен Українці створили і випробували підводний човен
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.