У Протасовому Яру створили Алею пам’яті: фото

У Протасовому Яру створили Алею пам’яті. Комунальники, військові й керівництво Солом’янської РДА висадили там 250 кущів бузку.

Про це повідомляє КП УЗН Солом’янського району.

«Рослини стануть справжньою окрасою зеленого фонду міста й символом пам’яті про захисників, які віддали своє життя за Україну», — зазначають в КП УЗН Солом’янського району.

Раніше ми писали, що киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі.

Фото: КП УЗН Солом’янського району