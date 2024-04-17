У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ-гігант

У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ площею 200 м².

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що інспектор з благоустрою виявив самовільно встановлену споруду на вул. Симиренка, 17, одразу відреагував і вніс припис.

Виявилось, що у власника немає повного пакету документів.

15 квітня силами “Київблагоустрій” демонтував величезну конструкцію.

У Департаменті нагадують, що споруди, які не мають дозвільних документів на розміщення, будуть прибрані з вулиць столиці.

Раніше ми писали, що в “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва