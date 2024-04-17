У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ-гігант
У Святошинському районі демонтували незаконний МАФ площею 200 м².
Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.
Зазначається, що інспектор з благоустрою виявив самовільно встановлену споруду на вул. Симиренка, 17, одразу відреагував і вніс припис.
Виявилось, що у власника немає повного пакету документів.
15 квітня силами “Київблагоустрій” демонтував величезну конструкцію.
У Департаменті нагадують, що споруди, які не мають дозвільних документів на розміщення, будуть прибрані з вулиць столиці.
Раніше ми писали, що в “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів.
Фото: Департамент територіального контролю міста Києва
Опубліковано: 17 квітня 2024