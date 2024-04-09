У “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів

65
Анна Григораш
share share

У додатку “Київ Цифровий” стартувало два нових опитування – про впорядкування МАФів та про розміщення зарядок для електромобілей у місті.

В опитування про МАФи киян запитують, чи потрібно зменшити їхню кількість у місті. А також про види МАФів, яким слід надавати перевагу під час встановлення.

З запропонованих варіантів:

  • Автомати для продажу їжі та напоїв
  • Термінали для поповнення карток
  • Поштомати
  • Кіоски та прилавки
  • Не потрібно встановлювати нові МАФи.

Також є питання щодо доцільності передачі дозволів на розміщення МАФів на відкритих аукціонах “Прозорро. Продажі”.

В опитуванні про облаштування зарядних станцій для електромобілів запитують, чи варто зменшити або збільшити їхню кількість і чи має місто право впорядковувати розміщення нових зарядок.

Також є питання про надання дозволів на розміщення нових станцій через відкриті аукціони “Прозорро. Продажі”.

Яка ситуація з МАФами у Києві

У 2023 році у Києві провели перші електронні торги для розміщення декількох об’єктів пересувної торгівлі. Втім, ця практика не набула поширення. А питання розміщення МАФів залишається неврегульованим.

Щомісяця Департамент благоустрою КМДА демонтує десятки точок пересувної торгівлі.

Зокрема, за останні кілька місяців МАФи прибрали:

У КМДА кажуть, що найбільше МАФів демонтували в Солом’янському, Святошинському і Оболонському районах міста (втім, попри ухвалу суду, не поспішають прибрати церкву-МАФ біля Історичного музею).

Крім того, у березні 2024 року Департамент територіального контролю КМДА презентував пропозиції щодо оновлення концепції розміщення МАФів. Згідно з документом, влада планує:

  • оновити роботу субʼєктів господарювання, що використовують у своїй діяльності тимчасові споруди;
  • затвердити методику розрахунку оплати за оренду елементів благоустрою для розміщення МАФів;
  • забезпечити мешканців новими робочими місцями;
  • збільшити додаткові надходження від МАФів до міського бюджету до 1 мільярда гривень у 2026 році;
  • забезпечити довгострокові договори підприємців з містом терміном 5-10 років;
  • забезпечити законне підключення до електромережі;

Ці зміни планують винести на розгляд і затвердження Київради.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 квітня 2024
МАФ Київ Цифровий електрокари
share share
“Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт “Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва Дніпро отримав 40 автобусів від Мілана: їх розподілять між регіонами Дніпро отримав 40 автобусів від Мілана: їх розподілять між регіонами На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.