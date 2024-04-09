У “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів

У додатку “Київ Цифровий” стартувало два нових опитування – про впорядкування МАФів та про розміщення зарядок для електромобілей у місті.

В опитування про МАФи киян запитують, чи потрібно зменшити їхню кількість у місті. А також про види МАФів, яким слід надавати перевагу під час встановлення.

З запропонованих варіантів:

Автомати для продажу їжі та напоїв

Термінали для поповнення карток

Поштомати

Кіоски та прилавки

Не потрібно встановлювати нові МАФи.

Також є питання щодо доцільності передачі дозволів на розміщення МАФів на відкритих аукціонах “Прозорро. Продажі”.

В опитуванні про облаштування зарядних станцій для електромобілів запитують, чи варто зменшити або збільшити їхню кількість і чи має місто право впорядковувати розміщення нових зарядок.

Також є питання про надання дозволів на розміщення нових станцій через відкриті аукціони “Прозорро. Продажі”.

Яка ситуація з МАФами у Києві

У 2023 році у Києві провели перші електронні торги для розміщення декількох об’єктів пересувної торгівлі. Втім, ця практика не набула поширення. А питання розміщення МАФів залишається неврегульованим.

Щомісяця Департамент благоустрою КМДА демонтує десятки точок пересувної торгівлі.

Зокрема, за останні кілька місяців МАФи прибрали:

У КМДА кажуть, що найбільше МАФів демонтували в Солом’янському, Святошинському і Оболонському районах міста (втім, попри ухвалу суду, не поспішають прибрати церкву-МАФ біля Історичного музею ).

Крім того, у березні 2024 року Департамент територіального контролю КМДА презентував пропозиції щодо оновлення концепції розміщення МАФів. Згідно з документом, влада планує:

оновити роботу субʼєктів господарювання, що використовують у своїй діяльності тимчасові споруди;

затвердити методику розрахунку оплати за оренду елементів благоустрою для розміщення МАФів;

забезпечити мешканців новими робочими місцями;

збільшити додаткові надходження від МАФів до міського бюджету до 1 мільярда гривень у 2026 році;

забезпечити довгострокові договори підприємців з містом терміном 5-10 років;

забезпечити законне підключення до електромережі;

Ці зміни планують винести на розгляд і затвердження Київради.