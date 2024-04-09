У “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів
У додатку “Київ Цифровий” стартувало два нових опитування – про впорядкування МАФів та про розміщення зарядок для електромобілей у місті.
В опитування про МАФи киян запитують, чи потрібно зменшити їхню кількість у місті. А також про види МАФів, яким слід надавати перевагу під час встановлення.
З запропонованих варіантів:
- Автомати для продажу їжі та напоїв
- Термінали для поповнення карток
- Поштомати
- Кіоски та прилавки
- Не потрібно встановлювати нові МАФи.
Також є питання щодо доцільності передачі дозволів на розміщення МАФів на відкритих аукціонах “Прозорро. Продажі”.
В опитуванні про облаштування зарядних станцій для електромобілів запитують, чи варто зменшити або збільшити їхню кількість і чи має місто право впорядковувати розміщення нових зарядок.
Також є питання про надання дозволів на розміщення нових станцій через відкриті аукціони “Прозорро. Продажі”.
Яка ситуація з МАФами у Києві
У 2023 році у Києві провели перші електронні торги для розміщення декількох об’єктів пересувної торгівлі. Втім, ця практика не набула поширення. А питання розміщення МАФів залишається неврегульованим.
Щомісяця Департамент благоустрою КМДА демонтує десятки точок пересувної торгівлі.
Зокрема, за останні кілька місяців МАФи прибрали:
- З Андріївського узвозу
- На Оболоні
- Біля метро “Почайна” та ”Мінська”
- На Старовокзальній
- Біля Либідської
- На Борщагівці
У КМДА кажуть, що найбільше МАФів демонтували в Солом’янському, Святошинському і Оболонському районах міста (втім, попри ухвалу суду, не поспішають прибрати церкву-МАФ біля Історичного музею).
Крім того, у березні 2024 року Департамент територіального контролю КМДА презентував пропозиції щодо оновлення концепції розміщення МАФів. Згідно з документом, влада планує:
- оновити роботу субʼєктів господарювання, що використовують у своїй діяльності тимчасові споруди;
- затвердити методику розрахунку оплати за оренду елементів благоустрою для розміщення МАФів;
- забезпечити мешканців новими робочими місцями;
- збільшити додаткові надходження від МАФів до міського бюджету до 1 мільярда гривень у 2026 році;
- забезпечити довгострокові договори підприємців з містом терміном 5-10 років;
- забезпечити законне підключення до електромережі;
Ці зміни планують винести на розгляд і затвердження Київради.