Львів отримав 10 низькопідлогових трамваїв від Європейського інвестбанку

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Ірина Маймур
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Львів отримав десять нових трамваїв в межах проєкту “Міський громадський транспорт України” за кредитом Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомляє Мінвідновлення.

Йдеться про п'ятисекційні низькопідлогові трамваї. Тепер вони курсуватимуть на маршруті, що з'єднує великий житловий район Сихів з центром міста.

Зазначається, що трамваї пристосовані для маломобільних груп населення. Там облаштували широкі двері та відповідні сидіння.

Загалом в межах проєкту “Міський громадський транспорт України” парки громадського транспорту також оновлюються в Києві, Харкові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві та Івано-Франківську.

Раніше ми писали, що у Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро.

Фото: Мінвідновлення

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Опубліковано: 17 квітня 2024
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