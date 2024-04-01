У Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро
"Львівелектротранс" відремонтує старі двосекційні трамваї "Татра КТ4–СУ" за 3 мільйони євро.
Про це йдеться у міжнародному тендері.
Ремонт здійснюватиметься за кошти Європейського інвестиційного банку. Відомо, що планується замінити майже всі частини трамваю й зробити з двосекційних трамваїв трисекційні.
Також вагони "КТ4–СУ" реконструюють в "КТ4–СУ–КВП–Лв" та додадуть низькопідлогову секцію для перевезення людей з інвалідністю.
Фото: Трансфото
Опубліковано: 01 квітня 2024
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