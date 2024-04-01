У Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро

"Львівелектротранс" відремонтує старі двосекційні трамваї "Татра КТ4–СУ" за 3 мільйони євро.

Про це йдеться у міжнародному тендері.

Ремонт здійснюватиметься за кошти Європейського інвестиційного банку. Відомо, що планується замінити майже всі частини трамваю й зробити з двосекційних трамваїв трисекційні.

Також вагони "КТ4–СУ" реконструюють в "КТ4–СУ–КВП–Лв" та додадуть низькопідлогову секцію для перевезення людей з інвалідністю.

Фото: Трансфото