У Львові реконструюють старі двосекційні трамваї за 3 мільйони євро

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Валерія Гуржий
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"Львівелектротранс" відремонтує старі двосекційні трамваї "Татра КТ4–СУ" за 3 мільйони євро.

Про це йдеться у міжнародному тендері.

Ремонт здійснюватиметься за кошти Європейського інвестиційного банку. Відомо, що планується замінити майже всі частини трамваю й зробити з двосекційних трамваїв трисекційні.

Також вагони "КТ4–СУ" реконструюють в "КТ4–СУ–КВП–Лв" та додадуть низькопідлогову секцію для перевезення людей з інвалідністю.

Фото: Трансфото

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Опубліковано: 01 квітня 2024
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