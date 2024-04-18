У Бучі відкрили станцію для перероблення будівельних відходів: фото

У Бучі відкрили інноваційний майданчик для переробки будівельних відходів, що накопичились внаслідок руйнувань росіянами під час окупації.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

Це одна з перших в Україні стійких і повноцінних станцій із переробки сміття такого виду.

Зазначається, що у громаді залишилося близько 75 тисяч кубометрів будівельних відходів після демонтажу зруйнованих об'єктів. Відтепер утилізацією та переробкою цих відходів займатиметься КП "Бучасервіс".

Майже все обладнання для роботи майданчика надала Програма розвитку ООН в Україні. Зокрема, фронтальний навантажувач, дробарка та грохот – пристрій для механічного розподілу частинок будівельного сміття.

Відходи можна подрібнювати та сортувати за фракціями, а кінцевий продукт — перепрофілювати для потреб громади, наприклад, для будівництва доріг чи виробництва протиожеледних сумішей.

Раніше ми писали, що на Херсонщині збудують завод з переробки відходів руйнації.

Фото: Анатолій Федорук