На Херсонщині збудують завод з переробки відходів руйнації

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Наталія Габрух
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Аграрний холдинг KSG Agro розробив проєкт створення нового заводу, який займатиметься сортуванням, переробкою та утилізацією наслідків руйнувань у Херсонській області.

Про це пише Liga.Net.

Запланований строк реалізації проєкту — 2,5 роки, загальний бюджет будівництва складе 8 млн доларів.

З цієї суми $1,8 млн витратять на зведення виробничого цеху. Додаткові $5,5 млн планують вкласти у створення цеху для виробництва фінальної продукції, зокрема сірої та кольорової тротуарної плитки та пресованих блоків.

За словами голови ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова, проєкт збираються реалізувати у два етапи.

Спершу облаштують сортувальну лінію. На ній перероблятимуться різні матеріали: цегла, бетон, метал тощо. Кінцевою продукцією переробки буде щебінь, який потім можна використовувати в будівництві.

“На другому етапі методом пресування ми отримаємо пресовані блоки, скажімо, такі як газобетонні стінові для будівництва або плитку, яку можна використовувати в ході відбудови зруйнованих об’єктів”, — сказав Касьянов.

Наразі компанія шукає міжнародних інвесторів, щоб залучити їх до реалізації проєкту.

Раніше ми писали, що на Житомирщині запрацював єдиний в Україні завод, який переробляє сміття на біопаливо.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 30 березня 2024
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