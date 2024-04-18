КМДА просить Мінкульт передати аварійний Гостиний двір громаді Києва

КМДА просить Мінкульт передати Гостиний двір у комунальну власність Києва для його збереження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Нині будівля, що є пам’яткою культурної спадщини національного значення, потерпає через несприятливі природні чинники. Більша частина об’єкта перебуває в незаконсервованому стані. Через повномасштабне вторгнення рф протиаварійні роботи там так і не завершили.

Наразі місто готове виділити кошти на протиаварійні та консерваційні роботи споруди, якщо її передадуть у власність громади.

“Відсутність гідроізоляції, неглибоке залягання метро під будівлею можуть призвести до руйнування пам’ятки та створення загрози техногенного характеру. Київська влада неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України щодо передачі Гостинного двору громаді, аби мати змогу проводити необхідні роботи з порятунку цього об’єкта, що є домінантою Контрактової площі та має знову стати окрасою стародавнього Подолу”, – зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона додала, що бачить на цьому місці великий музейно-виставковий простір, де б розмістився Музей історії міста Києва.

Нагадаємо, що Гостиний двір перебуває в управлінні МКІП. За даними КМДА, згідно з проєктно-кошторисною документацією протиаварійні та консерваційні роботи оцінили в 33 млн грн за цінами 2021 року. Наразі виконали 50% консерваційних робіт, а профінансували близько 9 млн грн.

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Фото: КМДА