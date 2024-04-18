Через забудову на фундаментах палацу Розумовського відкрили кримінальне провадження

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Ірина Маймур
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Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом проведення самовільних будівельних робіт на фундаментах палацу Кирила Розумовського.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Йдеться про фундаменти палацу Кирила Розумовського, що знайшли на вул. Мазепи, 3В в Печерському районі.

До цього Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почало самовільний демонтаж будівлі Інженерних служб Київської фортеці, 1853 року. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

“Територія знаходиться в межах буферної охоронної зони об’єкту ЮНЕСКО “Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра” — нове будівництво тут заборонене законом”, — зазначає Дмитро Перов.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки. Однак на звернення ніхто не відповів.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. В результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини, які простягаються від фундаменту до горища.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 18 квітня 2024
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