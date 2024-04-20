У Києві біля будинків встановлять пандуси: як подати заявку

Житлові будинки Києва облаштують пандусами. Мешканців міста просять надіслати адреси будинків, де необхідно встановити засоби безбар'єрності.

Про це повідомляють в КМДА.

У кожному районі формують списки будинків, які облаштують пандусами, підіймачами або взагалі переобладнають вхідні групи.

Адреси узгоджують з підрозділами соціального захисту, щоб першочергово включити до списку ті будинки, в яких проживають люди з інвалідністю.

Роботи з облаштування виконуватимуть в понад 400 житлових будинках. На це виділили з місцевого бюджету 200 млн гривень.

Як подати заявку на встановлення пандуса

Щоб подати заявку на встановлення пандуса, мешканці мають надіслати листа (в електронному форматі або за поштовою адресою) до районної адміністрації.

Голосіївська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 03039, м Київ, проспект Голосіївський, 42. Електронна адреса:zg_golos@kmda.gov.ua

Дарницька районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 02000, м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11. Електронна адреса:darn_zverngrom@kmda.gov.ua

Деснянська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 02225, м. Київ, проспект Червоної Калини, 29. Електронна адреса:vrzg_desnrda@kmda.gov.ua

Дніпровська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 02094, м. Київ, бульвар Івана Котляревського, 1/1. Електронна адреса:DniprRDA-zvernennya@kyivcity.gov.ua

Оболонська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 04205, м. Київ, вулиця Левка Лук’яненка, 16. Електронна адреса:zvern_obolonrda@kyivcity.gov.ua

Печерська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15. Електронна адреса:zvern_pechrda@kyivcity.gov.ua

Подільська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2. Електронна адреса:zvern_podilrda@kmda.gov.ua

Святошинська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 03115, м. Київ, Берестейський проспект, 97. Електронна адреса:zgsrda@kyivcity.gov.ua

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація:

Поштова адреса: 03020, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 41. Електронна адреса:zvernen_solor@kyivcity.gov.ua

Шевченківська районна державна адміністрація:

Поштова адреса: 01054, м. Київ, бульвар Богдана Хмельницького, 24. Електронна адреса: rda.shevchenkivska@kyivcity.gov.ua

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Фото: PROM.ST