В Ірпені ліцей обладнали сонячною електростанцією: фото

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Ірина Маймур
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Ірпінський ліцей №1 став енергонезалежним. У межах програми “100 сонячних шкіл” від благодійного фонду Energy Act for Ukraine його обладнали станцією зі 64 сонячних панелей.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Потужність панелей — 25,6 кВт. Вони зможуть економити близько 25-40% споживання електроенергії та близько 45 тисяч гривень щорічно.

Сонячна станція здатна не просто виробляти, а й накопичувати електроенергію — навіть у випадку тотального блекауту школярі зможуть безперебійно продовжувати навчання ще понад 4 години.

Станції встановлені одразу на багатьох об’єктах значно знижують загальне споживання.

“Зараз у денні години від 15 до 30% електроенергії, яку споживають українці, виробляють саме сонячні станції”, — зазначив Маркушин.

Раніше ми писали, що на даху школи у Ворзелі встановили сонячну станцію.

Фото: Energy Act for Ukraine

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Опубліковано: 20 квітня 2024
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