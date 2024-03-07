На даху школи у Ворзелі встановили сонячну станцію

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Ірина Маймур
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У Ворзелі встановили на даху приватної школи «Академія інтелекту» сонячні панелі.

Про це повідомляє The Village Україна.

Встановлена сонячна станція має потужність 10,6 кВт. Завдяки ініціативі школа щорічно зможе економити понад 80 тисяч гривень.

Проєкт профінансували донори. Також облаштування панелей підтримали компанії Sunsay NRG, Solarity та Rudnik.

Раніше ми писали, що Balbek Bureau розробило концепцію Центру взаємодії та відновлення у Ворзелі.

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 07 березня 2024
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